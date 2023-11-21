Башкирский «Казак» рассказал о том, как защищает Родину и семью в зоне СВО

Боец с позывным «Казак» срочником не служил: он не прошел медкомиссию из-за травмы головы, полученной в юности. Как рассказали корреспонденты издания «Октябрьский нефтяник», сам мужчина не местный – он приехал в Октябрьский из Якутии за своей невестой Ольгой.

Как только брак зарегистрировали, 38-летний мужчина подписал контракт с Минобороны России. По итогам медицинской комиссии признан годным к военной службе.

Во время боевого слаживания «Казак» освоил пулемет, и сейчас служит в составе мотострелкового батальона имени Тагира Кусимова. Вместе с ним в зону проведения спецоперации отправился еще один парень из Октябрьского. Теперь их жены поддерживают друг друга и вместе комплектуют посылки для своих супругов.

Недавно Ольга купила спутниковую тарелку, и теперь семья ежедневно на связи. К примеру, «Казак» рассказал и показал жене, что бойцы построили там баню и блиндаж.

А чтобы солдаты не мерзли в холода, бабушка Ольги вяжет им теплые вещи: на днях из Октябрьского в зону СВО отправили семь пар носков и пару трехпалых перчаток.