Башкирия примет 250 беженцев из Палестины

Глава Башкирии поручил подготовить пункты временного размещения для беженцев из Палестины.
20 ноября руководитель МЧС России провёл совещание по вопросам размещения граждан, вынужденно покидающих страну. Так, Александр Куренков рассмотрел возможность размещения 250 беженцев из Палестины в Башкирии.
В начале ноября Радий Хабиров поддержал инициативу религиозных деятелей и жителей республики об оказании гуманитарной помощи мирным жителям Палестины. В первую очередь, речь идёт об отправке лекарств, продуктов питания, одежды.