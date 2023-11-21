В Башкирии женщине после родов провели операцию на открытом сердце

Врачи Республиканского кардиологического центра провели сложную операцию на открытом сердце. Подробности рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

42-летняя жительница Сибая во время долгожданной беременности услышала неутешительный диагноз — недостаточность митрального клапана. Приобретенный порок сердца опасен не только для здоровья женщины, но и плода. На 32-ой неделе беременности женщина столкнулась с одышкой и синевой губ. Было принято решение экстренно направить пациентку в кардиоцентр.

Консилиум врачей принял решение оперировать женщину в два этапа. Сначала совместно с акушерами-гинекологами было проведено кесарево сечение, а сразу после родов пациентке заменили клапан сердца. Второй этап лечения длился 2,5 часа.