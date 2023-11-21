«Настроение боевое!»: доброволец из Башкирии рассказал о службе в зоне СВО
До
начала спецоперации 42-летний житель Салавата занимался строительным бизнесом, вместе
с женой воспитывали дочь и сына, который, кстати, в настоящее время служит в
армии. О том, как мужчина стал добровольцем, рассказали наши коллеги издания «Выбор».
По
словам самого бойца, как только объявили о частичной мобилизации, сразу решил,
что его место – на передовой. За плечами – богатый боевой опыт: участвовал во
второй чеченской кампании, был в разведке, дослужился до заместителя командира
взвода.
28 сентября 2022 года нас отправили в Пензу: формировали подразделения, обучали, возили на полигон, где стреляли из разных видов оружия. С нами, разведчиками, работали по отдельной программе: стрельба, рукопашный бой. Я еще до армии занимался в секции карате — пригодилось. 2 ноября нас подняли по тревоге и повезли в место назначения. По прибытии услышали канонаду — адреналин был на высоте. В два часа ночи заняли оборону. К шести утра должны были вырыть окопы саперными лопатками, пользоваться фонариками запрещено — успели, утром начался артобстрел. Вражеская линия обороны находилась в пятистах метрах от нас. Противник начал бомбить наши позиции — пытался атаковать, но мы отбили.
Боец СВО, позывной "Ангел"
Боевые
товарищи дали разведчику позывной «Ангел» за его позитив и бодрость духа. Он рассказывает,
что на передовой служит много ребят из родной Башкирии. Недавно он был награжден
медалью «За отвагу».
Летом этого года наша разведгруппа в пять часов утра отправилась на очередное задание. Нужно было проверить информацию, что противник проник в ближайшую лесопосадку. Обе стороны заминировали подходы к своим позициям, и пройти можно было только в некоторых местах. Сержант, пулеметчик, медбрат, автоматчик и я дошли до лесопосадки, сидели тихо. Боеприпасы берегли до последнего, чтобы в случае чего прикрыть отход других групп. Но нас засек бандеровский коптер и начал забрасывать американскими минами. Они с шумом падают в землю, торчат только усики, взрываются нажатием пульта. Доложил командиру. В этот момент началась жесткая стрельба, нас окружили около тридцати человек. Не украинцы, наемники. Пока мы их удерживали, три наши небольшие группы сумели мимо нас вернуться. В это время начали срабатывать мины. Но мы сумели уничтожить часть противников и уйти с поля боя без потерь. За это нас наградили медалями «За отвагу». Вручил награду командир роты в полевых условиях.
Боец СВО, позывной "Ангел"
В
настоящее время мужчина находится в краткосрочном отпуске. Но вместо отдыха он организовал
сбор гуманитарного груза для бойцов СВО.
Помогают салаватцы, подключились ученики, родители и педагоги гимназии № 1, общественные организации, собираем деньги на УАЗ, который очень нужен — должно получиться привезти его. Жители Мелеуза тоже помогают. Настроение боевое! Победа будет за нами!
Боец СВО, позывной "Ангел"
Напомним,
вся информация о порядке поступления на службу по контракту доступна по
телефонам: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской
Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 –
пункт отбора.
Также
можно обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики
Башкортостан в Уфе. Он расположен по адресу: Революционная, 156. Заявки
принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм и официальный сайт башбат.рф.