«Настроение боевое!»: доброволец из Башкирии рассказал о службе в зоне СВО

Летом этого года наша разведгруппа в пять часов утра отправилась на очередное задание. Нужно было проверить информацию, что противник проник в ближайшую лесопосадку. Обе стороны заминировали подходы к своим позициям, и пройти можно было только в некоторых местах. Сержант, пулеметчик, медбрат, автоматчик и я дошли до лесопосадки, сидели тихо. Боеприпасы берегли до последнего, чтобы в случае чего прикрыть отход других групп. Но нас засек бандеровский коптер и начал забрасывать американскими минами. Они с шумом падают в землю, торчат только усики, взрываются нажатием пульта. Доложил командиру. В этот момент началась жесткая стрельба, нас окружили около тридцати человек. Не украинцы, наемники. Пока мы их удерживали, три наши небольшие группы сумели мимо нас вернуться. В это время начали срабатывать мины. Но мы сумели уничтожить часть противников и уйти с поля боя без потерь. За это нас наградили медалями «За отвагу». Вручил награду командир роты в полевых условиях.

Боец СВО, позывной "Ангел"