В Башкирии в этом году отремонтировано более 750 подъездов в МКД

Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что в ближайшее время будут сданы все подъезды, которые планировали отремонтировать в текущем году.
Общее количество таких подъездов – 758 в 276 домах в разных районах региона.
На эти цели из республиканского бюджета было выделено 646 млн рублей. Еще 72 млн рублей выделили муниципалитеты. По словам лидера Башкирии, сами жильцы многоквартирных домов активно участвуют в приемке работ.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова