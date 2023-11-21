В Башкирии в этом году отремонтировано более 750 подъездов в МКД

Всего с 2019 года, когда мы запустили программу комплексного ремонта подъездов, привели в порядок 7413 подъездов в 2 472 многоквартирных домах. Старались с этими видами работ зайти во все районы Башкортостана. На фото – примеры этого года. Получается здорово. И настроение повышается – особенно, когда сравниваешь с тем, что было до ремонта.

Радий Хабиров, Глава Башкирии