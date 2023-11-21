В Башкирии в этом году отремонтировано более 750 подъездов в МКД

Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что в ближайшее время будут сданы все подъезды, которые планировали отремонтировать в текущем году.

Фото №1 - В Башкирии в этом году отремонтировано более 750 подъездов в МКД

Общее количество таких подъездов – 758 в 276 домах в разных районах региона.  

Фото №2 - В Башкирии в этом году отремонтировано более 750 подъездов в МКД

На эти цели из республиканского бюджета было выделено 646 млн рублей. Еще 72 млн рублей выделили муниципалитеты. По словам лидера Башкирии, сами жильцы многоквартирных домов активно участвуют в приемке работ.  

Фото №3 - В Башкирии в этом году отремонтировано более 750 подъездов в МКД

Всего с 2019 года, когда мы запустили программу комплексного ремонта подъездов, привели в порядок 7413 подъездов в 2 472 многоквартирных домах. Старались с этими видами работ зайти во все районы Башкортостана. На фото – примеры этого года. Получается здорово. И настроение повышается – особенно, когда сравниваешь с тем, что было до ремонта.

Радий Хабиров, Глава Башкирии  

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

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