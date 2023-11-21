Врачи Башкирии помогли пострадавшим в ДТП

Главный врач Месягутовской ЦРБ рассказал о спасении пострадавших в крупном дорожно-транспортном происшествии.

Фото №1 - Врачи Башкирии помогли пострадавшим в ДТП

На трассе Кропачево-Месягутово-Ачит из-за неблагоприятных погодных условий 21-летний водитель «Лады Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с грузовиком. Легковой автомобиль превратился в груду металла. Водителя и пассажира из поломанного авто экстренно доставили в больницу.

Врачам удалось не только сохранить жизнь пострадавшего 31-летнего пациента, но и спасти его руку, которой грозила ампутация. Все пострадавшие идут на поправку.

Фото: ГИБДД РБ. 

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