Врачи Башкирии помогли пострадавшим в ДТП

Главный врач Месягутовской ЦРБ рассказал о спасении пострадавших в крупном дорожно-транспортном происшествии.
На трассе Кропачево-Месягутово-Ачит из-за неблагоприятных погодных условий 21-летний водитель «Лады Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с грузовиком. Легковой автомобиль превратился в груду металла. Водителя и пассажира из поломанного авто экстренно доставили в больницу.
Врачам удалось не только сохранить жизнь пострадавшего 31-летнего пациента, но и спасти его руку, которой грозила ампутация. Все пострадавшие идут на поправку.
Фото: ГИБДД РБ.