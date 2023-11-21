Врачи Башкирии помогли пострадавшим в ДТП

На трассе Кропачево-Месягутово-Ачит из-за неблагоприятных погодных условий 21-летний водитель «Лады Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с грузовиком. Легковой автомобиль превратился в груду металла. Водителя и пассажира из поломанного авто экстренно доставили в больницу.