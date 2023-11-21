В Уфе спасатели помогли дедушке, который пытался выйти из квартиры через балкон

Сообщение о том, что за балконным ограждением третьего этажа жилого дома находится 82-летний дедушка в экстренные службы поступило сегодня днем.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы незамедлительно выехали на место происшествия. С помощью лестницы и альпинистского снаряжения они добрались до пенсионера и помогли забраться обратно на балкон.

Оказалось, «верхолаз» хотел выйти таким способом из квартиры, так как входную дверь открыть не смог. Его внук успел схватить деда и все это время до прибытия спасателей удерживал мужчину.

Спасателей вызвала неравнодушная женщина, которая проходила мимо.