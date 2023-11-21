В Уфе пройдёт Межрегиональный форум оказания медицинской помощи

Качество и безопасность оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обсуждают в Уфе на межрегиональном форуме. Специалисты республики и соседних регионов делятся лучшими практиками и опытом. В прошлом году на базе Республиканского кардиологического центра впервые в России был создан Центр управления сердечно-сосудистыми рисками.

Активно идёт внедрение телемедицины, столичные врачи проводят консультации для отдаленных районов республики. Благодаря скринингу выявляемость сердечно-сосудистых заболеваний в республике выросла. Это позволяет поставить диагноз на ранних сроках и курировать пациента, не доводя до критического состояния.

Это наш проект с фельдшерско-акушерскими пунктами, когда мы можем сделать ЭКГ, быстро передать его и выявить инфаркт на ранней стадии и дальше эвакуировать пациента. И далее уже – оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь наш Республиканский кардиоцентр занимает одну из лидирующих позиций в Российской Федерации. Строится новый корпус кардиодиспансера, и объём высокотехнологичных операций и их линейка будет расширяться и дальше.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности как в Башкортостане, так и в целом в стране. Повышение качества медицинской помощи имеет большое влияние на снижение этого показателя.

Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ