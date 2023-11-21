В Уфе пройдёт Межрегиональный форум оказания медицинской помощи

Это наш проект с фельдшерско-акушерскими пунктами, когда мы можем сделать ЭКГ, быстро передать его и выявить инфаркт на ранней стадии и дальше эвакуировать пациента. И далее уже – оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь наш Республиканский кардиоцентр занимает одну из лидирующих позиций в Российской Федерации. Строится новый корпус кардиодиспансера, и объём высокотехнологичных операций и их линейка будет расширяться и дальше.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан