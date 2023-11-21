В Башкирии активно реализуется региональный проект «Содействие занятости»

Найти призвание или открыть своё дело можно в декрете, перед пенсией и даже будучи безработным. Это возможно благодаря региональному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Этой программой воспользовались больше 1800 жителей Башкортостана, в том числе Наталья Фролкина из Бирска. Она открыла федерацию спортивной аэробики.

Вот так шаг за шагом двигалась к своей мечте Наталья Фролкина. Решающее сальто удалось воплотить в жизнь благодаря проекту «Содействие занятости». Из декрета она вышла уже на новую работу после бесплатного обучения. До этого Наталья Фролкина занималась только тренерской деятельностью, переобучение позволило возглавить федерацию и строить гораздо более масштабные планы.

Наталья Фролкина успевает и тренировать. За 10 лет воспитала порядка 15 кандидатов и четырёх мастеров спорта России. За свой труд удостоена звания «Лучший работник физической культуры и спорта РБ». Множество призовых мест, сотни талантливых детей. Хрупкая маленькая Аня в свои 12 лет уже является кандидатом мастера спорта. И таких примеров немало.