Сотрудников телеканала БСТ наградили во Всемирный день телевидения

В телевидении я с 15 лет. Я была школьницей, когда меня узнавали учителя, они смотрели с утра передачу и видели меня в школе, но чаще всего меня узнавали водители автобусов. Когда люди узнают на улице, в торговых центрах, они могут подойти и сказать: «Элина, вы в жизни совсем другая, я вас узнала, вы в жизни намного худее». И я всегда объясняю, что экран увеличивает.

Элина Насырова, ведущая телеканала БСТ