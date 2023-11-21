Сотрудников телеканала БСТ наградили во Всемирный день телевидения

Сегодня отмечается Всемирный день телевидения – праздник, отношение к которому так или иначе имеет практически каждый. Одни смотрят ТВ, становятся героями передач, другие его создают. Работников телеканала БСТ, которые трудятся на экране и за кадром, сегодня наградили. Почетные грамоты получили полсотни человек.

Ежедневно в эфир выходят десятки проектов – от информационно-политических шоу до молодежных программ, сериалов и фильмов собственного производства и не только. Сотни сотрудников следят за тем, чтобы зрители увидели на экране хорошую картинку, были в курсе актуальных повесток дня, могли задать свои вопросы во время прямых включений и не только.

Я редактор программы «Телецентр». У нас программа выходит на двух языках: на русском и башкирском. Вообще мы освещаем самые актуальные темы, у нас программа интерактивная. Каждый желающий может до нас дозвониться и тоже принять участие. Если, например, мы раньше всё в телефонных книжках искали, то сейчас это социальные сети, интернет.

Олеся Рамазанова, редактор программы «Телецентр»

В телевидении я с 15 лет. Я была школьницей, когда меня узнавали учителя, они смотрели с утра передачу и видели меня в школе, но чаще всего меня узнавали водители автобусов. Когда люди узнают на улице, в торговых центрах, они могут подойти и сказать: «Элина, вы в жизни совсем другая, я вас узнала, вы в жизни намного худее». И я всегда объясняю, что экран увеличивает. 

Элина Насырова, ведущая телеканала БСТ
Фото №1 - Сотрудников телеканала БСТ наградили во Всемирный день телевидения

Один из главных продуктов телеканала – программа «Новости». Выпуски выходят практически каждый час на двух языках: русском и башкирском. Наши журналисты следят за тем, чтобы с экранов звучала только проверенная и достоверная информация. И вопреки замечаниям скептиков, телевидение никуда не исчезает, оно просто трансформируется, следуя современным трендам и переходя в интернет. 

По итогам 2022 года БСТ на первом месте среди всех региональных телеканалов в Российской Федерации. Мы в 2023 году уже наконец-таки пробились в тройку самых популярных телеканалов в Республике Башкортостан. Если раньше мы уступали федеральным телеканалам – «Первому», «России» и НТВ, то вот в конце октября случилось знаковое для нас событие: мы обогнали по доле телесмотрения канал «Первый». Теперь мы в тройке лидеров

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»
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