Сотрудников телеканала БСТ наградили во Всемирный день телевидения

Сегодня отмечается Всемирный день
телевидения – праздник, отношение к которому так или иначе имеет практически
каждый. Одни смотрят ТВ, становятся героями передач, другие его создают. Работников
телеканала БСТ, которые трудятся на экране и за кадром, сегодня наградили. Почетные
грамоты получили полсотни человек.
Ежедневно в эфир выходят десятки
проектов – от информационно-политических шоу до молодежных программ, сериалов и
фильмов собственного производства и не только. Сотни сотрудников следят за тем,
чтобы зрители увидели на экране хорошую картинку, были в курсе актуальных
повесток дня, могли задать свои вопросы во время прямых включений и не только.
Я редактор программы «Телецентр». У нас программа выходит на двух языках: на русском и
башкирском. Вообще мы освещаем самые актуальные темы, у нас программа интерактивная.
Каждый желающий может до нас дозвониться и тоже принять участие. Если,
например, мы раньше всё в телефонных книжках искали, то сейчас это социальные
сети, интернет.Олеся Рамазанова, редактор программы «Телецентр»
В телевидении я с 15 лет. Я была школьницей, когда
меня узнавали учителя, они смотрели с утра передачу и видели меня в школе, но
чаще всего меня узнавали водители автобусов. Когда люди узнают на улице, в
торговых центрах, они могут подойти и сказать: «Элина, вы в жизни совсем другая,
я вас узнала, вы в жизни намного худее». И я всегда объясняю, что экран
увеличивает. Элина Насырова, ведущая телеканала БСТ
Один из главных продуктов телеканала –
программа «Новости». Выпуски выходят практически каждый час на двух языках:
русском и башкирском. Наши журналисты следят за тем, чтобы с экранов звучала
только проверенная и достоверная информация. И вопреки замечаниям скептиков, телевидение
никуда не исчезает, оно просто трансформируется, следуя современным трендам и
переходя в интернет.
По итогам 2022 года БСТ на
первом месте среди всех региональных телеканалов в Российской Федерации. Мы в
2023 году уже наконец-таки пробились в тройку самых популярных телеканалов в
Республике Башкортостан. Если раньше мы уступали федеральным телеканалам – «Первому»,
«России» и НТВ, то вот в конце октября случилось знаковое для нас событие: мы
обогнали по доле телесмотрения канал «Первый». Теперь мы в тройке лидеровРустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»