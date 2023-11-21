Башкирия готовится отправить 101-й гуманитарный конвой

В его составе будет и помощь, собранная жителями Буздякского района. В регионе работает штаб волонтеров, которые плетут тактические браслеты выживания, изготавливают «сухие» души. Также функционирует недавно созданный патриотический клуб «Вместе мы сила».

Шнур паракорд складывается вдвое и закрепляется на специальном самодельном станке. Плести браслет для выживания несложно, главное – соблюдать последовательность вплетения концов шнура. Такое изделие реально может спасти жизнь. Он способен выдержать нагрузку до 270 кг, легко расплетается и может использоваться для различных целей.

Работа волонтеров разделена. Пока одни плетут браслеты, другие упаковывают в зип-пакеты «сухие» души. Для него достаточно кружки воды, чтобы боец мог привезти себя в порядок.

В патриотическом клубе «Вместе мы сила» собираются работники местного отделения реабилитации для детей и подростков с ОВЗ, районного дворца культуры, пенсионеры. Всего порядка 200 человек. Здесь также изготавливают окопные свечи. К слову, волонтеры из соседних деревень изготавливают все дома и затем привозят на базу.

13 кубических метров досок на переднюю линию приготовил предприниматель Марс Хабибрахманов. Он сам неоднократно бывал в Донбассе и знает, насколько стройматериалы нужны бойцам на передовой.