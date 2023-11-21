В Уфимском районе прошел слет учащихся кадетских классов

Более 100 подростков на базе лагеря «Огонек» в течение двух дней знакомились с работой кинологов и службы спасателей, учились оказывать первую медицинскую помощь. Учащиеся кадетских классов и юнармейских отрядов сдавали нормативы ГТО, соревновались в разборке-сборке автомата, проходили туристическую полосу.

Кроме того, ребята смогли примерить на себя роль пожарных, облачившись в костюм огнеборца. Помимо этого, ребята состязались в интеллектуальном марафоне и исполнении патриотической песни. В один из дней кадет познакомили с работой кинологов. Они своими глазами увидели, как работают служебные собаки.