В Башкирии прошёл региональный «ПРОфорум» волонтёров

«Общее дело» объединило волонтёров Башкортостана. В Белебеевском медицинском колледже прошёл региональный «ПРОфорум» добровольцев. На мероприятие приехали школьники и студенты из восьми населенных пунктов республики. Это ребята, которые готовы создавать социальные проекты в сфере здоровьесбережения.

Это сценарий театрализованного представления. Волонтёры Бакалинского района создают постановки для школьников, показывающие последствия употребления запрещенных напитков. На региональном «ПРОфоруме» представили лишь малую часть идей для социальных проектов. Каждый из них важен для развития общества, необходим и перспективен. Однако достойным дальнейшей реализации признаны будут не все. Эти проекты должны помочь просветить молодежь. Некоторые из таких идей участники предыдущих лет уже воплотили в жизнь.

Сейчас движение добровольцев Башкортостана охватывает самые разные сферы деятельности. Волонтёры учатся оказывать первую медицинскую помощь, организовывать творческие пространства и решать социальные проблемы через реализацию проектов. В этом году форум прошел в Башкортостане среди 13 команд при поддержке общероссийской общественной организации «Общее дело».

Также форум стартовал и в других 49 регионах страны, всего в нем приняли участие более 5 тысяч школьников. Мероприятие было организовано в Беларуси и Армении. Лучшие социальные проекты в дальнейшем встретятся на одной площадке.