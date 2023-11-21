В Уфе обсудили вопросы предстоящих соревнований «Кубок защитников Отечества»

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина встретилась с ветеранами СВО. Они обсудили вопросы предстоящих соревнований. Уже сегодня в столице республики стартует «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов СВО Приволжского и Уральского федеральных округов.

Наша республика стала второй площадкой проведения этого спортивного мероприятия. Первый этап турнира прошел в августе в Кемеровской области. На соревнования приехали 150 участников из 20 субъектов. Состязания пройдут в шести дисциплинах. Это пулевая стрельба, армрестлинг, пауэрлифтинг, настольный теннис, волейбол сидя и стрельба из лука. Гульнур Кульсарина поддержала наших спортсменов и пожелала удачи на турнире.

Кроме спортивных состязаний и соревнований по спорту, идут и творческие фестивали. Идеологическая честь, круглый стол «Время героев» и рабочее совещание.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Республики Башкортостан

После СВО я долго реабилитировался. Сейчас я скажу за нашу команду, что мы на 100 процентов подготовлены, чтобы занять призовое место, а может быть, даже и первое место.

Антон Мельников, участник «Кубка защитников Отечества»
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