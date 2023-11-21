Валентина Матвиенко: «В Башкирии работает мощная команда единомышленников»

Сегодня в Совете Федерации России состоялось подведение итогов X Форума регионов России и Беларуси. Международное мероприятие прошло в июне текущего года в Уфе. Участие в совещании принял и глава региона Радий Хабиров.

По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, это был один из лучших форумов по уровню проведения, содержанию и результатам. Она отметила, что руководством республики  проделана колоссальная подготовительная и организационная работа.

Знаю, что Радий Хабиров уделял подготовке форума большое внимание. Недавно я встречалась с моей коллегой, председателем Совета Республики Беларусь Натальей Кочановой. Она ещё раз высказала самые восторженные слова о прошедшем форуме.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России

По словам Матвиенко, главное, что достигнуты результаты по цифрам, подписаны контракты между регионами, компаниями и фирмами.

Уважаемый Радий Фаритович, Андрей Геннадьевич, Лилия Салаватовна (Л.С. Гумерова – председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре), спасибо вам огромное за то, что не подвели и проделали огромную работу. Я убедилась, что в Башкирии работает очень дружная, мощная команда единомышленников. Осталось очень приятное впечатление и от того, как уфимцы принимали гостей – очень искренне, душевно, с настоящим башкирским гостеприимством и радушием.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России
Фото №1 - Валентина Матвиенко: «В Башкирии работает мощная команда единомышленников»

Валентина Матвиенко вручила Радию Хабирову почётную грамоту Совета Федерации за большой вклад в организацию форума. Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров удостоен благодарности председателя Совета Федерации.

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Глава Башкортостана поблагодарил Валентину Матвиенко за высокую оценку работы управленческой команды республики и оказанное доверие принять X Форум регионов России и Беларуси.

Мы понимали его значимость и меру ответственности. Хотели, чтобы форум прошёл на достойном уровне. Хочу сказать спасибо коллегам-сенаторам, вместе с которыми мы определяли контуры этого мероприятия. По решению президента Российской Федерации и президента Казахстана в следующем году форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в Башкортостане. Приглашаю сенаторов посетить это важное для страны мероприятие. Следующий год будет юбилейным для столицы нашей республики. Уфа отметит своё 450-летие. Приглашаю вас принять участие в праздничных мероприятиях. У нас будет яркая интересная программа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В беседе с журналистами Глава Башкортостана рассказал о значении прошедшего форума для республики. Врученные награды он назвал высокой оценкой работы управленческой команды и в целом республики, которая очень достойно и качественно провела это мероприятие.

Для нас партнёрство с дружественными странами приобретает особое значение. То, что мы сделали для того, чтобы открыть Беларуси Россию, для Башкортостана имеет огромное значение. Мы видим реальные ощутимые изменения через товарооборот, взаимные инвестиции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики заявил, что в следующем году в Уфе также будет проходить форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он будет способствовать дальнейшему развитию внешнеэкономической деятельности нашей республики и в целом взаимодействия двух государств. Следующий год – юбилейный для Уфы. Он будет наполнен очень многими событиями.

В целом, подчеркну, что республике оказали честь провести юбилейный форум регионов России и Беларуси. И мы, на мой взгляд, с этой задачей справились.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уфимская волна
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