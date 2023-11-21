Валентина Матвиенко: «В Башкирии работает мощная команда единомышленников»

Сегодня в Совете Федерации России состоялось подведение итогов X Форума регионов России и Беларуси. Международное мероприятие прошло в июне текущего года в Уфе. Участие в совещании принял и глава региона Радий Хабиров.
По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, это был один из лучших форумов по уровню проведения, содержанию и результатам. Она отметила, что руководством республики проделана колоссальная подготовительная и организационная работа.
По словам Матвиенко, главное, что достигнуты результаты по цифрам, подписаны контракты между регионами, компаниями и фирмами.
Валентина Матвиенко вручила Радию Хабирову почётную грамоту Совета Федерации за большой вклад в организацию форума. Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров удостоен благодарности председателя Совета Федерации.
Глава Башкортостана поблагодарил Валентину Матвиенко за высокую оценку работы управленческой команды республики и оказанное доверие принять X Форум регионов России и Беларуси.
В беседе с журналистами Глава Башкортостана рассказал о значении прошедшего форума для республики. Врученные награды он назвал высокой оценкой работы управленческой команды и в целом республики, которая очень достойно и качественно провела это мероприятие.
Глава республики заявил, что в следующем году в Уфе также будет проходить форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он будет способствовать дальнейшему развитию внешнеэкономической деятельности нашей республики и в целом взаимодействия двух государств. Следующий год – юбилейный для Уфы. Он будет наполнен очень многими событиями.