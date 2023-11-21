Валентина Матвиенко: «В Башкирии работает мощная команда единомышленников»

Мы понимали его значимость и меру ответственности. Хотели, чтобы форум прошёл на достойном уровне. Хочу сказать спасибо коллегам-сенаторам, вместе с которыми мы определяли контуры этого мероприятия. По решению президента Российской Федерации и президента Казахстана в следующем году форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в Башкортостане. Приглашаю сенаторов посетить это важное для страны мероприятие. Следующий год будет юбилейным для столицы нашей республики. Уфа отметит своё 450-летие. Приглашаю вас принять участие в праздничных мероприятиях. У нас будет яркая интересная программа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан