Российские ученые создали материал для поглощения электромагнитных волн

Российские ученые разработали самоклеящийся материал для поглощения электромагнитных волн. О разработке рассказали в Минобрнауки России. Предварительные испытания материала ведутся с сентября текущего года.

Материал не требует никакой предварительной подготовки, в отличии от аналогов, а также дешевле. Созданием материала занимались ученые Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева.

По словам научных сотрудников, материал прост в применении и не требует времени на подготовку. Материал создан на основе герметика невысыхающего типа и наполнителя-поглотителя. Его можно применяться в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 100 градусов.