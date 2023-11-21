Массовые ДТП и очереди в травмпунктах: в Башкирии прошел ледяной дождь

Зима пришла не то чтобы неожиданно, но все же застала жителей региона врасплох. В Уфе прошел ледяной дождь, а в Нефтекамске – снегопад. Зафиксированы массовые аварии. И экстренные службы, и синоптики призывают не расслабляться. В ближайшие дни неблагоприятные погодные условия сохранятся.

«День жестянщика» можно считать неофициально открытым. Под Уфой первый гололед – и сразу авария из пяти машин, три из которых – фуры. Сильнее всего покорежило легковушку. Благо, несмотря на повреждения, водителю чудом удалось выжить.

Последствия сильного гололеда ощутили и пешеходы. В травмпунктах – очереди из экстренных пациентов. В основном у пострадавших ушибы и переломы. На приеме к травматологу как пожилые, так и люди помоложе. Пациенты винят в произошедшем коммунальщиков.

Погода, похоже, застала коммунальщиков врасплох. Ледяные дожди, прошедшие над территорией республики, – результат прохождения контрастных атмосферных фронтов Черноморского циклона. Сильнее всего он затронул север Башкортостана. В Нефтекамске, например, был обильный снегопад. А вот на юге, в Баймаке, осадков практически не было.

Дальнейшую погоду будут определять циклоны. Как рассказали синоптики, в ближайшие дни также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет гололед. А вот ближе к концу недели ударят морозы.