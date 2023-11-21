В Уфе поздравили мам особенных детей

В Уфе в Центре ментального здоровья поздравили мам особенных детей с Днём матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Вручили благодарности организаторам проекта «От мамы к маме». Проект стартовал ещё в августе этого года. Он объединяет мам, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра, где они делятся своим опытом и знаниями.

Также проводятся курсы «9 шагов», которые позволяют узнать, как и для чего нужно заниматься с ребёнком дома, какие виды занятий можно проводить и как правильно мотивировать ребёнка. Еженедельно на базе центра проходят мастер-классы, на которые приглашают спикеров – матерей, воспитывающих детей с аутизмом.

В Башкортостане таких детей наблюдается порядка 2500, и каждый из них может получить профильную помощь в Центре ментального здоровья. Сегодня для специалистов и гостей центра эксперт агентства стратегических инициатив Елена Эльсалиева прочитала лекцию «Бережные коммуникации». Послушать приехала и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья». Каринэ Хабирова поздравила матерей с Днём матери и вручила благодарственные письма.