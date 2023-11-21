В Уфе стартовал «Кубок защитников Отечества»

В Уфе стартовал «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов специальной военной операции Приволжского и Уральского федеральных округов. В мероприятии принимают участие военнослужащие, получившие тяжёлые ранения, но сумевшие найти себя в спорте. Всего в столицу республики приехали около 200 участников.

Ярко и торжественно в столице республики открыли «Кубок защитников Отечества». Это второе крупное спортивное мероприятие в стране, в рамках которого совместно с Паралимпийским комитетом России были собраны ветераны специальной военной операции. Республика стала второй площадкой проведения этого спортивного мероприятия. Первый этап турнира прошел в августе в Кемеровской области.

На соревнования приехали 20 команд ветеранов СВО из Приволжского и Уральского федеральных округов. Подобные турниры – это и поддержка героев, и наглядный пример того, как ветераны специальной военной операции могут найти себя в новой жизни после того, как они получили ранение на фронте.

В фехтовании нашел себя Тимур Лукманов из Абзелиловского района. Этот вид спорта стал для него самым эффективным способом реабилитации после полученного ранения в зоне СВО.

Стартовал турнир с паралимпийского урока. Здесь ветераны СВО узнали об истории и развитии этого движения. Также прошли мастер-классы по разным видам спорта. Организаторы турнира подготовили специальные площадки.

Участники выступают в шести разных дисциплинах. В первый день турнира успешно выступила сборная Башкортостана в волейболе сидя. Хозяева состязаний одержали четыре победы и потерпели лишь одно поражение.