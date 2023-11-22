В Башкирии водитель легковой погиб при лобовом столкновении с фурой

Накануне поздно вечером на трассе М-5 произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, водитель легкового автомобиля Hyundai Accent совершил лобовое столкновение с фурой Scania.

Прибывшие на место аварии спасатели деблокировали пострадавших. В результате ДТП от полученных травм скончался 28-летний водитель легковой машины до приезда бригады скорой помощи.

По факту ДТП начато разбирательство для установления причин и обстоятельств произошедшего.