В Башкирии из-за холодов опята стали расти на деревьях

О том, что с приходом холодов на деревьях начали появляться опята, сообщили специалисты Национального парка «Башкирия» в телеграм-канале.
По их словам, в то время как все лесные обитатели начинаются прятаться от морозов, эти грибы продолжают расти. В это время их можно заметить на стволах березы, тополя, ивы и других деревьев.
Сообщается, что при низких температурах опята не погибают благодаря особым веществам. В зимний период их рост замедляется. Но как только наступает оттепель, они оживают и продолжают расти.
Фото: телеграм-канал Национального парка «Башкирия»