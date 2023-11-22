В Уфе по улице Дмитрия Донского бегут багровые реки

Сегодня утром в Уфе на улице Дмитрия Донского водители и пешеходы обратили внимание на багровые лужи на проезжей части.

По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, на дорогах растекся краситель. По предварительной версии, это Родамин С. Чаще всего он используется в качестве цветной добавки для пищевых продуктов, лекарств, косметики и тканей. Вещество безвредное, уверяют специалисты.

Вместе с тем появилась информация от директоров одного из предприятий, расположенных на указанной улице. Он уточнил, что накануне сотрудники во время разгрузки красителя просыпали его. В настоящее время на предприятии ведутся работы по устранению последствий.

Глава Орджоникидзевского района Альберт Маликов в своих социальных сетях прокомментировал ситуацию. По его словам, «багровые реки» на Колхозном рынке появились в результате оплошности на складе ООО «ОЗНХ-Сервис». Для ликвидации последствий предприятие направило технику для промывки и откачки красителя.