Жительница Башкирии примет участие в новом вокальном шоу

Проект поможет раскрыть таланты участников из народа. Они станут участниками звёздных команд и выступят перед большой аудиторией, чтобы побороться за денежный приз. Ведущими шоу стали Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина. Гостями проекта будут представители отечественного шоу-бизнеса.

22-летняя Аида – уроженка Стерлитамака. Блистать на сцене всегда было её мечтой, однако профессионально вокалом она никогда не занималась. Ради исполнения желания девушка переехала в Москву.