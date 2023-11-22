Жители Башкирии отправят с гумконвоем в зону СВО походные бани

Жители села Казмашево Абзелиловского района готовятся отправить с очередным гуманитарным конвоем муниципалитета на территорию спецоперации две походные бани. Таким образом исполняется просьба самих бойцов, которые передали её через главу Амангильдинского сельсовета Вадима Абдуллина.
Жители села организовали сбор денег, участие приняли все. В течение недели силами деревенских мужчин были закуплены банные принадлежности и построены две прицепные бани. На все ушло порядка 100 тысяч рублей. Такая баня рассчитана на двух человек и растапливается менее чем за полчаса.
Кроме того, пять кубометров досок везет один из предпринимателей. А жительницы села связали для солдат теплые варежки и носки, изготавливают амулеты. Школьники написали несколько десятков писем-треугольников солдатам. В скором времени бани с гуманитарной помощью доставят на передовую землякам.