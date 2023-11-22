Жители Башкирии отправят с гумконвоем в зону СВО походные бани

Жители села Казмашево Абзелиловского района готовятся отправить с очередным гуманитарным конвоем муниципалитета на территорию спецоперации две походные бани. Таким образом исполняется просьба самих бойцов, которые передали её через главу Амангильдинского сельсовета Вадима Абдуллина.

Жители села организовали сбор денег, участие приняли все. В течение недели силами деревенских мужчин были закуплены банные принадлежности и построены две прицепные бани. На все ушло порядка 100 тысяч рублей. Такая баня рассчитана на двух человек и растапливается менее чем за полчаса.

Вам, дорогие сельчане, большое спасибо. Все откликнулись, каждый сделал посильный вклад, собирали посылки, вещи. Не первый раз мы все так с вами собираем. Многие приготовили продукты долгого хранения. Мы все передадим нашим бойцам-землякам и обязательно привезем от них вам пламенные приветы. Вадим Абдуллин, глава администрации Амангильдинского сельсовета