В Уфе открылся реабилитационный центр «Торнакай» для детей с ОВЗ. Здесь будут оказывать мобильную комплексную помощь детям с тяжелыми нарушениями развития на дому, психотерапевтическую помощь и услуги специалистов узкой медицинской направленности, а также консультировать юристов по вопросам оказания социальной поддержки детей-инвалидов.

В центре «Торнакай» планируют и обучать родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Это дополнительная профессиональная программа с выдачей удостоверения. А для детей, кроме реабилитационного лечения, будут проводить творческие конкурсы с посещением культурных программ для их социализации.