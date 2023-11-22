В Уфе открылась выставка, посвящённая ледоколу «Красин»

Ледокол «Красин» в Уфе. В музее Альбанова в столице республики открылась выставка, посвящённая историческому судну. Изначально он носил имя «Святогор», благодаря ему спасали целые экспедиции, корабли. Ледокол уходил на дно и был поднят.
Сейчас «Красин» входит в международный фонд истории науки, в России включен в список памятников государственного значения. На его борту в Санкт-Петербурге открыт музей. В столицу Башкортостана же привезли часть экспозиции: реальные предметы быта, оборудование, инструменты, фотографии и личные вещи членов экипажа. Увидеть всё это лично в уфимском музее Альбанова можно до 21 января 2024 года.