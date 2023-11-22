В Уфе открылась выставка, посвящённая ледоколу «Красин»

Ледокол «Красин» в Уфе. В музее Альбанова в столице республики открылась выставка, посвящённая историческому судну. Изначально он носил имя «Святогор», благодаря ему спасали целые экспедиции, корабли. Ледокол уходил на дно и был поднят.

Сейчас «Красин» входит в международный фонд истории науки, в России включен в список памятников государственного значения. На его борту в Санкт-Петербурге открыт музей. В столицу Башкортостана же привезли часть экспозиции: реальные предметы быта, оборудование, инструменты, фотографии и личные вещи членов экипажа. Увидеть всё это лично в уфимском музее Альбанова можно до 21 января 2024 года.

Многие уроженцы, выходцы из Башкортостана работали на этом ледоколе, и сегодня мы узнаем, принимая экспозицию ледокола, свою историю. Буквально в нескольких кварталах от Музея полярников им. В.И. Альбанова есть улица Красина, таким образом, уже есть такие географические связи, они очень близко с нами, просто их нужно замечать и фиксировать.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан.
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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