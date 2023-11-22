В Уфе открылась выставка, посвящённая ледоколу «Красин»

Многие уроженцы, выходцы из Башкортостана работали на этом ледоколе, и сегодня мы узнаем, принимая экспозицию ледокола, свою историю. Буквально в нескольких кварталах от Музея полярников им. В.И. Альбанова есть улица Красина, таким образом, уже есть такие географические связи, они очень близко с нами, просто их нужно замечать и фиксировать.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан.