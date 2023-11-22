В Башкирии прошёл третий тур Башкирской шахматной лиги

Третий тур Башкирской шахматной лиги прошёл в минувшие выходные. В Уфе, в Октябрьском и в Благовещенске сошлись восемь команд школьников. Матч в Учалах пара соперников проведет 25 ноября.

Риана Кинзябулатова на шахматных соревнованиях сверкает не только знаниями, но и нарядами. Серебряной чемпионке мира среди школьников мама на каждый тур состязаний Башкирской шахматной лиги шьет новинки. А вот тренирует девочек папа. Маленькая Рамина еще не может соревноваться – не проходит по регламенту, но, похоже, это время не за горами.

Здесь, на соревнованиях в спортклубе «Толпар», конечно, не подскажут, как ходить. Скорее, поддержат. Соперники толпаровцев по третьему туру – ребята из Стерлитамака – настроены решительно. Приехали в единой экипировке.

А это уже второй клуб, где проходит третий тур Башкирской шахматной лиги. Уфимцы принимают туймазинцев. Пока у гостей не все удачно складывается, поэтому жаждут реванша.