В Башкирии в аварию попал автобус с 33 пассажирами

Сегодня, 22 ноября, в Туймазинском районе произошла крупная авария. Подробности инцидента рассказали в ГИБДД республики.
В 13 км от Туймазов пассажирский автобус столкнулся с «Ладой Гранта», в которую после въехал «Хёндай Солярис». Автобус вылетел в кювет и перевернулся. В салоне пассажирского транспорта находились 34 человека.
В ДТП погиб водитель «Лады». Также помощь врачей потребовалась двум пассажирам автобуса. Участников аварии осматривают медицинские работники. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются подробности произошедшего.
Фото: ГИБДД РБ.