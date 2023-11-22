В Башкирии в аварию попал автобус с 33 пассажирами

Сегодня, 22 ноября, в Туймазинском районе произошла крупная авария. Подробности инцидента рассказали в ГИБДД республики.

В 13 км от Туймазов пассажирский автобус столкнулся с «Ладой Гранта», в которую после въехал «Хёндай Солярис». Автобус вылетел в кювет и перевернулся. В салоне пассажирского транспорта находились 34 человека.