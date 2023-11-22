В Башкирии причиной аварии стало отлетевшее у фуры колесо

Сегодня утром на трассе М-5 неподалеку от села Тюпкильды Туймазинского района Башкирии произошло массовое ДТП с участием легкового автомобиля Škoda и большегрузов DAF и «ГАЗель».
На место аварии прибыли пожарные, спасатели и представители других экстренных служб.
В пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС сообщили, что у грузовика DAF во время движения отлетело переднее колесо. В итоге произошло столкновение «ГАЗели» и легковой иномарки.
В результате аварии пострадал водитель «ГАЗели»: его зажало в машине. Спасатели деблокировали мужчину и передали медикам.
Фото: госкомитет РБ по ЧС