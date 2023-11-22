В Уфе на главном корпусе бывшего БашГУ демонтировали старую вывеску

В Уфе на фасаде главного корпуса бывшего Башгосуниверситета, который расположен на улице Заки Валиди, 32, сменили вывеску. Об этом информирует телеграм-канал «Новости Уфы Башкортостана».

Вместо старого названия теперь на здании висит надпись «Уфимский университет науки и технологий».

Напомним, соединить два ведущих вуза Башкирии – БашГУ и УГАТУ – было решено в конце 2021 года. Официальным днем рождения нового высшего учебного заведения УУНиТ считается 1 ноября прошлого года.