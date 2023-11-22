В Уфе врачи извлекли из желудка ребенка игрушку с магнитом

В Уфе врачи больницы скорой медицинской помощи помогли четырехлетнему мальчику, который проглотил магнитную рыбку.
В пресс-службе минздрава Башкирии уточняют, что ребенок вдохнул игрушку случайно во время игры. Спустя час после этого на «скорой» его доставили в стационар.
После рентгенологии брюшной полости мальчика положили в отделение детской хирургии, где врачи провели экстренную операцию и успешно извлекли из желудка малыша инородный предмет.
По словам медиков, своевременное хирургическое вмешательство помогло предотвратить развитие возможных осложнений.
Фото: минздрав РБ