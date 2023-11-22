В Башкирии подросток попался на обман и подставил бабушку

16-летнему подростку написал знакомый, который предложил заработать 10 тысяч рублей и поделить между собой. Он сказал мальчику зарегистрироваться по номеру телефона в интернет-магазине и получить 10 тысяч бонусов, которые можно перевести в реальные деньги. Подросток зарегистрировал номер своей бабушки, отправил знакомому код из СМС-сообщения, а после не смог связаться с другом. Знакомый просто заблокировал доверчивого мальчика.