Глава Башкирии встретился с почётными гостями «Кубка защитников Отечества»

Башкортостан – один из лидеров паралимпийского движения страны. Об этом заявил президент Паралимпийского комитета Павел Рожков на встрече с Главой Башкортостана. Участие в протокольной встрече принял и бывший руководитель спортивной организации, политолог, доктор исторических наук Владимир Лукин.
Говорили о развитии адаптивной физической культуры. Радий Хабиров подчеркнул особую значимость этой работы в нынешних условиях, когда военнослужащие после СВО вынуждены проходить реабилитацию.
Гости отметили хорошую организацию проходящего в Уфе «Кубка защитников Отечества». Павел Рожков также рассказал о недавнем триумфе башкирских паралимпийцев на летних играх. В качестве подарка он вручил главе республики инсталляцию со всеми видами медалей, которые выиграли участники состязаний.