Глава Башкирии встретился с почётными гостями «Кубка защитников Отечества»

Мы очень признательны вам за участие в турнире. Это большая честь для республики. Недавно на встрече с участниками специальной военной операции мы обсуждали в том числе возможности их социализации через спорт. Большое количество таких соревнований мы проводим на базе Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Это универсальная площадка с комфортными условиями для участников. Кроме того, рядом с этим объектом мы возводим Центр фехтования имени Рамиля Аюпова, в котором также будут представлены адаптивные виды спорта.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан