Глава Башкирии встретился с почётными гостями «Кубка защитников Отечества»

Башкортостан – один из лидеров паралимпийского движения страны. Об этом заявил президент Паралимпийского комитета Павел Рожков на встрече с Главой Башкортостана. Участие в протокольной встрече принял и бывший руководитель спортивной организации, политолог, доктор исторических наук Владимир Лукин.

Говорили о развитии адаптивной физической культуры. Радий Хабиров подчеркнул особую значимость этой работы в нынешних условиях, когда военнослужащие после СВО вынуждены проходить реабилитацию. 

Мы очень признательны вам за участие в турнире. Это большая честь для республики. Недавно на встрече с участниками специальной военной операции мы обсуждали в том числе возможности их социализации через спорт. Большое количество таких соревнований мы проводим на базе Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Это универсальная площадка с комфортными условиями для участников. Кроме того, рядом с этим объектом мы возводим Центр фехтования имени Рамиля Аюпова, в котором также будут представлены адаптивные виды спорта.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Гости отметили хорошую организацию проходящего в Уфе «Кубка защитников Отечества». Павел Рожков также рассказал о недавнем триумфе башкирских паралимпийцев на летних играх. В качестве подарка он вручил главе республики инсталляцию со всеми видами медалей, которые выиграли участники состязаний.

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