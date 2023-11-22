В Уфе на Неделю бизнеса зарегистрировалось более 4 тыс. человек

Более четырёх тысяч человек зарегистрировались для участия в Неделе бизнеса в Уфе. Планируется, что международное событие посетят представители 21 страны, в том числе Китая, Казахстана, Беларуси, Турции, Ирана и Индии. Старт мероприятию был дан сегодня, в Конгресс-холле «Торатау».
Нынешний форум – шестнадцатый по счету. Основная тема в этом году – преобразование экономики на пути к будущему. Профессиональному сообществу предлагается составить прогноз на послезавтра. Каждый день форума распределен по тематическим блокам.
На полях форума состоится свыше 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 400 спикеров федерального и международного уровня. Международная неделя бизнеса будет проходить с 22 ноября по 1 декабря.