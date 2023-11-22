В Уфе на Неделю бизнеса зарегистрировалось более 4 тыс. человек

В Башкортостане мы создаём уникальную площадку для того, чтобы наши партнёры, которые взаимодействуют с Башкортостаном, а таких стран в целом, с кем мы работаем, более 110, чтобы имели возможность общения, заключения новых контрактов, соглашений не только с Башкортостаном, но и между собой. Уникальность нашей площадки на Международной неделе бизнеса состоит именно в этом.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан