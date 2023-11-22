В Уфе на Неделю бизнеса зарегистрировалось более 4 тыс. человек

Более четырёх тысяч человек зарегистрировались для участия в Неделе бизнеса в Уфе. Планируется, что международное событие посетят представители 21 страны, в том числе Китая, Казахстана, Беларуси, Турции, Ирана и Индии. Старт мероприятию был дан сегодня, в Конгресс-холле «Торатау».

Нынешний форум – шестнадцатый по счету. Основная тема в этом году – преобразование экономики на пути к будущему. Профессиональному сообществу предлагается составить прогноз на послезавтра. Каждый день форума распределен по тематическим блокам.  

В Башкортостане мы создаём уникальную площадку для того, чтобы наши партнёры, которые взаимодействуют с Башкортостаном, а таких стран в целом, с кем мы работаем, более 110, чтобы имели возможность общения, заключения новых контрактов, соглашений не только с Башкортостаном, но и между собой. Уникальность нашей площадки на Международной неделе бизнеса состоит именно в этом.  

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе на Неделю бизнеса зарегистрировалось более 4 тыс. человек

На полях форума состоится свыше 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 400 спикеров федерального и международного уровня. Международная неделя бизнеса будет проходить с 22 ноября по 1 декабря.

Мы в Башкортостане на форуме в прошлом году участвовали и много успешных деловых встреч провели с местными бизнесменами. В этом году вновь получили приглашение. Намерены на Международной неделе бизнеса увеличивать количество соглашений и продолжить работу по укреплению российско-турецких торговых отношений.

Кадир Куртулуш, председатель совета правления Российско-турецкого торгового дома
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии