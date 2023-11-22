В Башкирии на трассе М-5 введено временное ограничение дорожного движения

На трассе М-5 введено временное ограничение дорожного движения. Об этом сообщает Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье». В связи с выпадением осадков в виде мокрого снега, дождя, а также перепадов температуры и образования гололёда ограничения действуют с 12 часов дня до 6 часов вечера от границы Башкортостана с Челябинской областью до подъезда к Челябинску.