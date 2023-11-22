В Уфе завершается реконструкция Тетра кукол

Первый спектакль в обновлённом театре кукол запланирован на 22 декабря. Реконструкция осуществляется в рамках федерального проекта «Культура». Во время ремонта в основном здании, постановки не прекращались и шли в Театре оперы и балета. На данный момент остались завершающие работы и совсем скоро поменявшее до неузнаваемости облик учреждение откроет свои двери.

Последние штрихи в буквальном смысле. Для театра сцена – это самое главное. Не просто красивая, а продуманная технически. Отныне эта площадка для эффектности зрелища будет ходить ходуном.

Реконструкция столичного Театра кукол началась в 2022 году. Здание нуждалось как в обновлении, так в и умных решениях. Отдельное кафе и музей. Малый и большой концертные залы – на 150 и 300 мест соответственно. Мастерские, гримерные, отдельные апартаменты для приезжих артистов. А главное, что здание теперь имеет автономные инженерные коммуникации и не зависит от многоэтажки по соседству.