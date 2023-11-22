В Уфе открылся первый маркет «Давай меняться!». Это благотворительный экопроект, создавший доступную среду для сдачи ненужной одежды, бытовых вещей, детских товаров, книг и их обмена. Новое пространство нацелено нести людям культуру разумного потребления и заботы об окружающей среде.

Маркет работает ежедневно, а каждое последнее воскресенье месяца проводит благотворительную акцию «Дармарка», где раздают одежду и обувь абсолютно бесплатно, а оставшееся отдают в приюты для животных или отправляют на переработку. На сегодняшний день на территории России функционируют 18 подобных площадок в 10 городах страны.