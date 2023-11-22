В Уфе завершились соревнования по фехтованию памяти Рамиля Аюпова

В Уфе завершились межрегиональные соревнования памяти заслуженного тренера СССР Рамиля Аюпова по фехтованию. В первом мемориале приняли участие около 200 рапиристов из разных регионов страны. Сначала прошли личные состязания, затем командные.

Традиционная церемония приветствия на командных соревнованиях. Этими поединками участники завершали турнир в Уфе. В отличие от личного первенства, здесь не выступили рапиристы из Санкт-Петербурга и Самарской области. Всего на фехтовальные дорожки вышли 17 команд юношей и 23 коллектива у девушек из четырех регионов страны.

Соревнования памяти Рамиля Исмагиловича проводились впервые. Эрик Хамзин тоже тренировался у именитого тренера. Сейчас сам воспитывает юных чемпионов. Семь лет он работает в Оренбурге.

Участница Олимпийских игр, а сейчас тренер команды Татарстана Регина Гарифуллина настраивает своих воспитанниц на полуфинальные встречи. У девушек за выход в финал им предстояла борьба с четверкой рапиристок Башкортостана. Юношам из Казани также удалось дойти до этой стадии соревнований.