В Уфе прошел межрегиональный фестиваль боевых искусств

Он являлся отборочным этапом для регионов Уральского и Приволжского федеральных округов к 19-й Международной спартакиаде боевых искусств. Программа фестиваля была организована одновременно на 14 площадках специализированного Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой, а также в других городах Башкортостана. Сильнейших выявляли участники в 15 видах единоборств.

Это традиционные виды, у нас ушу саньда, таулу, мас-рестлинг, всестилевое карате, смешанные единоборства, грэпплинг и многое другое в других городах Башкирии, в Сибае – тайский бокс, в Благовещенске – киокушин.

Александр Соснин, исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан

Участие в отборочном этапе приняли свыше 2 тыс. спортсменов. В рамках церемонии открытия фестиваля боевых искусств также прошло торжественное чествование победителей и призеров чемпионата и первенства мира по всестилевому каратэ, а также их тренеров, подготовивших спортсменов. 19-я спартакиада пройдёт также в ЦСП имени Римы Баталовой с 14 по 18 декабря этого года.

У ребят, которые постоянно присутствует на соревнованиях, рост заметен. С точки зрения организации критерий один – если количество растет, значит, всё хорошо, Организация просто зашкаливает.

Сергей Хотько, главный судья соревнований
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии