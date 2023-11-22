Спортсмены из Башкирии завоевали медали соревнований «Москва – Вселенная каратэ»

Успех на международном уровне. Каратисты из Башкортостана завоевали медали на соревнованиях в Москве, в которых участвовали спортсмены из 27 стран. В течение трех дней за медали боролись 300 каратистов. Сборная нашей страны расположилась на первой строчке в медальном зачете.

Эрнест Шарафутдинов славится не только на всю страну, но теперь и на весь мир. Ежегодно спортсмен побеждает на соревнованиях разных уровней. Так, три недели назад Эрнест завоевал бронзу на чемпионате мира в Будапеште. А уже через несколько дней отправился на международные старты в Москву, где стал победителем. В финале он встретился с представителем из Азербайджана Рафизом Хасановым. Спортсмен из Башкортостана завершил поединок досрочно.

Да все прошло удачно, выиграл соревнования. У меня особо времени после чемпионата мира не было на отдых, готовился – все получилось. Физически было тяжеловато после чемпионата мира, продолжал тренироваться, держал себя в тонусе. Морально был всегда готов. Эрнест Шарафутдинов, победитель международных соревнований «Москва – Вселенная каратэ 2023»

Уже несколько лет Николай Балабанов воспитывает чемпионов. Одним из главных факторов является поддержка тренера на соревнованиях. Сам Николай Николаевич, наблюдая за поединками своих спортсменов, не только подсказывает, но и вместе со своими спортсменами выполняет приемы. Ведь моральная поддержка необходима. Это и есть ключ к победе.

Конечно же, переживаю очень сильно. Но знаете, очень важно свое настроение спортсмену передать. Поэтому тренер должен быть в боевой готовности. Николай Балабанов, старший тренер молодежной сборной России по каратэ

И для Анны Кудрявцевой международный турнир в Москве выдался успешным. В весовой категории до 68 килограммов спортсменка провела шесть поединков. В финале она встретилась с соперницей из Индонезии и одержала победу. Несмотря на то, что у Анны колоссальный опыт на соревнованиях, трудности на этом турнире не обошли стороной.

Все равно все соперники достаточно тяжелые, они все в мировом рейтинге, было достаточно трудно. Так же и с российскими спортсменами, с которыми мы всегда работаем, поэтому тоже тяжело было. Анна Кудрявцева, победительница международных соревнований «Москва – Вселенная каратэ 2023»