Спортсмены из Башкирии завоевали медали соревнований «Москва – Вселенная каратэ»

Успех на международном уровне. Каратисты из Башкортостана завоевали медали на соревнованиях в Москве, в которых участвовали спортсмены из 27 стран. В течение трех дней за медали боролись 300 каратистов. Сборная нашей страны расположилась на первой строчке в медальном зачете.
Эрнест Шарафутдинов славится не только на всю страну, но теперь и на весь мир. Ежегодно спортсмен побеждает на соревнованиях разных уровней. Так, три недели назад Эрнест завоевал бронзу на чемпионате мира в Будапеште. А уже через несколько дней отправился на международные старты в Москву, где стал победителем. В финале он встретился с представителем из Азербайджана Рафизом Хасановым. Спортсмен из Башкортостана завершил поединок досрочно.
Уже несколько лет Николай Балабанов воспитывает чемпионов. Одним из главных факторов является поддержка тренера на соревнованиях. Сам Николай Николаевич, наблюдая за поединками своих спортсменов, не только подсказывает, но и вместе со своими спортсменами выполняет приемы. Ведь моральная поддержка необходима. Это и есть ключ к победе.
И для Анны Кудрявцевой международный турнир в Москве выдался успешным. В весовой категории до 68 килограммов спортсменка провела шесть поединков. В финале она встретилась с соперницей из Индонезии и одержала победу. Несмотря на то, что у Анны колоссальный опыт на соревнованиях, трудности на этом турнире не обошли стороной.
По итогам выступлений сборная нашей страны завоевала 16 медалей. Для Эрнеста Шарафутдинова соревнования в этом году завершились. А вот Анне Кудрявцевой еще предстоит выступить через две недели на первенстве России в Южно-Сахалинске.