Международная неделя бизнеса – 2023 в Уфе: итоги первого дня

Представители более 20 стран приехали в Уфу для поиска новых путей развития отношений в торгово-экономическом пространстве. В столице Башкортостана сегодня стартовала Международная неделя бизнеса. Принять участие в масштабном форуме изъявили желание более 4 тысяч человек. Нынешний форум – 16-й по счёту. Основная тема в этом году – преобразование экономики на пути к будущему.

Заглянуть в будущее и понять, что ожидает нас лет через 20, а может, и через 30. Форум в Уфе – это не просто возможность обсудить настоящее, но и попытаться спрогнозировать, что будет в перспективе. Многие тренды будущего формируются уже сегодня, считают организаторы Международной недели бизнеса в Уфе.

С бизнес-миссией в Уфу прибыли делегации разных иностранных государств. Среди участников форума есть и потенциальные инвесторы. К примеру, руководитель одной из китайских компаний заинтересован в открытии на территории Башкортостана производства электротехнических изделий.

Гостей из Поднебесной, как и белорусскую делегацию, на полях Международной недели бизнеса поприветствовал сегодня Радий Хабиров. Глава республики во время общения с директором Китайского международного центра по развитию бизнеса отметил, что для участников форума в Уфе подготовлена большая деловая и культурная программа.

Мы рассматриваем Китай как мощного партнёра с безграничными возможностями. В рамках Международной недели бизнеса запланирована очень насыщенная программа. Надеюсь, что по её итогам мы перейдём от стадии переговоров к взаимовыгодному сотрудничеству, увеличению товарооборота и новым инвестпроектам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках Международной недели бизнеса Радий Хабиров сегодня провел рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России. В беседе с Главой Башкортостана Александр Смекалин отметил, что Башкортостан находится в числе субъектов, которые стремятся внедрять инновации и хотят быть в числе лидеров.

Всего же на полях форума состоится свыше 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 400 спикеров федерального и международного уровня. Международная неделя бизнеса будет проходить с 22 ноября по 1 декабря.

Китаю на этом форуме особое внимание, учитывая, какими стремительными темпами сейчас развиваются отношения у России с Поднебесной. Для переговоров с китайскими партнёрами в Конгресс-холле выделили даже отдельную зону, назвав её «Территория сотрудничества – Пекин».

Такие же деловые площадки у постоянных международных партнеров нашей страны – Беларуси и Казахстана. С этими государствами Россия тесно сотрудничает и в будущем намерена еще больше укреплять торгово-экономические отношения. Еще один давний партнёр, с которым стремительно растет взаимный товарооборот, – Турция. На сегодня этот показатель достиг 68 млрд долларов – это вдвое больше, чем в 2021 году.

Мы в Башкортостане на форуме в прошлом году участвовали и много успешных деловых встреч провели с местными бизнесменами. В этом году вновь получили приглашение. Намерены на Международной неделе бизнеса увеличивать количество соглашений и продолжить работу по укреплению российско-турецких торговых отношений. Кадир Куртулуш, председатель правления Российско-турецкого торгового дома «РОСТ» /Турция/