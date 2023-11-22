В Уфе обсуждают меры поддержки семей участников СВО

Столица Башкортостана принимала «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов СВО Приволжского и Уральского федеральных округов. В рамках мероприятия прошли не только соревнования. Говорили о том, какую помощь лучше всего оказать семьям бойцов.

Так, сегодня на заседании за круглым столом поделились опытом мамы и жены погибших участников СВО. Это те женщины, которые смогли найти в себе силы, чтобы включиться в активную жизнь и поделиться опытом. Их советы и рекомендации будут учитываться при разработке мер помощи и поддержки.