В Уфе завершился «Кубок защитников Отечества»

Подвели итоги и наградили победителей турнира. В Уфе завершился «Кубок защитников Отечества», в котором приняли участие ветераны специальной военной операции. Они пробовали себя в разных дисциплинах, а многие по итогам выступлений решили связать свою жизнь со спортом.

Так тепло победитель и серебряный призер турнира в настольном теннисе благодарят друг друга за игру. В финале соревнований встретились Рустам Сайфуллин из Тюменской области и Сергей Носов из Ульяновской. Чтобы выявить сильнейшего в этом виде спорта, им вместо двух обязательных партий понадобилось три.

Эти соревнования – тот редкий случай в спорте, когда счет на табло уходит на второй план. На первое место выходят общение, новые знакомства, социализация. На соревнования приехали 20 команд ветеранов СВО из Приволжского и Уральского федеральных округов. Подобные турниры – это и поддержка героев, и наглядный пример того, как ветераны специальной военной операции могут найти себя в новой жизни после того, как они получили ранение на фронте.

Военный врач, участник турнира и сопровождающий команды Пермского края Валерий Лебедько – анестезиолог-реаниматолог, он ушел на спецоперацию добровольцем. Сейчас рассказывает о специфике работы медиков на передовой тем, кто только собирается в зону СВО. Объясняет, что действовать там нужно уверенно и быстро, ведь зачастую, чтобы спасти раненого бойца, важна каждая минута.

Соревнования проводились по шести видам спорта. После всех выступлений подвели итоги турнира в личном и в командном зачете. Первое место заняла Удмуртская республика. На второй строчке расположился Башкортостан, а на третьей – Свердловская область. Также наши спортсмены были награждены медалью Шаймуратова и Жукова. Всего на этих соревнованиях представители республики завоевали 10 медалей разного достоинства.