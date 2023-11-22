В Башкирии нарушителей ПДД регистрируют комплексы «Оракул-инсайт»

Новые комплексы фото- и видеофиксации «Оракул-инсайт» стали неотъемлемой частью системы безопасности дорог республики. Они на ходу регистрируют так называемых «шашечников» и любителей быстрой езды. Расстояние обнаружения достигает 500 метров, а четкость картинки позволяет с точностью определить номерные знаки автотранспорта.

На пассажирском сиденье служебной машины установлена система автоматической фиксации «Оракул-инсайт». Она находит нарушителей там, где не установлены стационарные камеры. Работают и в припаркованном состоянии. Благодаря нейронному распознавателю прибор в реальном времени видит государственные регистрационные знаки в попутных и встречных транспортных потоках.

Всего в Башкортостане восемь таких комплексов. Пока настроены только на один вид нарушения – несоблюдение скоростного режима. В объектив передвижной камеры попадаются любители так называемого «рваного» темпа езды: когда водитель, видя стационарную камеру, тормозит, а проехав дальше, снова разгоняется.

Зафиксированные правонарушения с передвижных камер отправляются в отдел обработки, туда попадают снимки и со стационарных комплексов фиксации. Сотрудники отсматривают каждый случай. В день 30 специалистов обрабатывают более 30 тысяч кадров. Затем их отправляют в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД, где уже выносится решение о назначении штрафа.