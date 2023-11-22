В Башкирии открыли после реконструкции мост через реку Камаелга

Мост через реку Камаелга на трассе Уфа – Инзер – Белорецк полностью открылся для движения транспорта после реконструкции. Работа на объекте идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Переправа была построена в середине 80-х годов. И за это время бурная по весне и осени речка размыла фундамент существующего моста, возник вопрос ремонта. С апреля там начались работы. Заменили в том числе барьерные ограждения и перила, обустроили пешеходную дорожку.
Сейчас осталась небольшая часть ремонтных работ и установка дорожных знаков. Капитальный ремонт строящегося моста через реку Камаелгу должен завершиться к концу ноября. Трасса Уфа – Инзер – Белорецк является одной из основных транспортных артерий региона, связывающих столицу Башкортостана с востоком и югом республики.