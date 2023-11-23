В Башкирии на трассе перевернулась иномарка с женщиной и двумя детьми в салоне

Накануне в Башкирии из-за погодных условий произошло несколько серьезных ДТП. Об одном из них рассказали в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

Авария случилась на автотрассе между селом Урмантау и деревней Бешевлярово. По предварительной информации, за рулем автомобиля Renault Kaptur находилась 35-летняя женщина. Она не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В салоне автомобиля находились двое детей, 2099 и 2017 года рождения. Водитель и пассажиры смогли выбраться из машины самостоятельно, помощь медиков им не понадобилась.