В уфимском музыкальном колледже принят ряд мер после отравления учащихся

Подробно о мерах, принятых после инцидента с отравлением детей в столовой колледжа, рассказал директор среднего специального учебного заведения Ришат Сагитов.

В частности, накануне Роспотребнадзор вынес решение по эпидситуации в компании, которая предоставляла услуги питания колледжу. Принято решение о проведении повторной дезактивации в течение двух дней, замене всего обслуживающего персонала, подготовке к плановой проверке в декабре. Кроме того, в срок до 30 ноября будет вынесено решение по запрету обеспечения питания этой компанией до окончания устранения недостатков.

По этим причинам учащиеся колледжа с 27 ноября переходят на дистанционное обучение на 4 дня. Дети, которые проживают в интернате, смогут заселяться уже 30 ноября. С 1 декабря в колледж вернется к обычному режиму работы и учебы.