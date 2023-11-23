В Башкирии ищут водителя «Гранты», которая улетела с дороги и провалилась в пруд

Подробности инцидента нам рассказали в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС. Авария произошла на автотрассе Белорецк — Уфа рядом с деревней Бердагулово.

За рулем автомобиля «Лада Гранта» была женщина. Во время движения она не справилась с управлением. В итоге автомобиль улетел с дороги, перевернулся и опрокинулся в пруд.

В машине во время аварии находились три пассажирки. Они смогли выбраться из автомобиля самостоятельно. Водителя в настоящее время продолжают искать спасатели.