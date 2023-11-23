Стали известны подробности нестандартной посадки самолета в аэропорту Уфы

Накануне вечером в социальных сетях появились сообщения о том, что в аэропорту Уфы самолет во время приземления застрял на посадочной полосе. По информации пресс-службы авиагавани, Airbus A320 рейса SU 1258 Москва — Уфа, который выполняла компания «Аэрофлот», начало заносить при посадке, затем борт застрял на посадочной полосе.

Как рассказывали пассажиры воздушного судна, командир экипажа предупредил их о том, что дальше самолет самостоятельно двигаться не сможет. Ожидали спецтехнику. Основной причиной послужили неблагоприятные погодные условия – гололед. Никто не пострадал.