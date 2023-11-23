Врачи Уфы удалили у пациентки опухоль во время кесарева сечения

Врачи Республиканского клинического перинатального центра прооперировали 33-летнюю беременную пациентку.

Фото №1 - Врачи Уфы удалили у пациентки опухоль во время кесарева сечения

Как рассказали в медицинском учреждении, до беременности в течение года пациентка у гинеколога не наблюдалась. При постановке на учёт в женскую консультацию у женщины диагностировали образование правого яичника крупных размеров с пристеночным образованием. При беременности опухоль начала расти и достигла 11 см. После долгого клинико-лабораторного обследования и консультации с врачами Москвы было принято решение перевести пациентку в НМИЦ им. академика В. И. Кулакова. Однако от госпитализации в столицу женщина отказалась и осталась в перинатальном центре Уфы. Врачам удалось пролонгировать беременность до доношенного срока.

В начале ноября пациентке сделала операцию кесарево сечение на сроке в 38 недель мультидисциплинарная бригада врачей. Одновременно в ходе оперативного вмешательства была произведена аднексэктомия — удаление яичника, пораженного опухолью, ревизия брюшной полости, резекция большого сальника, а также проведены дополнительные исследования ткани опухоли.

пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра г. Уфы 

Мама с малышом в удовлетворительном состоянии уже выписаны, с ними все в порядке.

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